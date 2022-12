మా MLA కనపడి మూడున్నర సంవత్సరాలవుతోందయ్యా.. !?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున విశాఖపట్నం ఉత్తర నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో నియోజకవర్గంవైపు కన్నెత్తి చూస్తే ఒట్టు అంటున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు. పార్టీ అధికారంలో లేకపోయినా తమ సమస్యలను పట్టించుకొని వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేయాల్సిన గంటా శ్రీనివాసరావుకు ఓటువేసి తప్పు చేశామని స్థానికులు అంగీకరిస్తున్నారు.

English summary

Former minister Ganta Srinivasa Rao, who won as an MLA from Visakhapatnam North Constituency on behalf of the Telugu Desam Party, says that if he looks at the constituency in these three and a half years, the people here say it is scum.