విశాఖకు సీఎం జగన్ - వెంకయ్య నాయుడు ఇంట వేడుకలో: నేటికి రెండేళ్లు - అక్కడకు చంద్రబాబు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ రాజకీయాల్లో ఈ రోజున ఆసక్తి కర అంశాలు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ఏపీ అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని ప్రకటించి నేటికి రెండేళ్లు. దీంతో..ఈ రోజున అమరావతి జేఏసీ తిరుపతిలో నిర్వహించే సభలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి..టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుతో సహా పలు పార్టీల నేతలు హాజరు కానున్నారు. ఇక, ఇదే రోజున ముఖ్యమంత్రి జగన్ తాను ప్రకటించిన పరిపాలనా రాజధాని విశాఖ పర్యటనకు బయల్దేరుతున్నారు. విశాఖలో ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు మనవరాలు వివాహ రిసెప్షన్‌కు సీఎం జగన్ హాజరు కానుండటంతో మరో ఆసక్తి కర అంశంగా మారుతోంది.

English summary

Interesting political developments in AP To day. CM JAgan for Vizag tour and Opoosition leaders tour for Tirupati to participate in Amaravati JAC Meeting on demand to continue Amaravati as AP Capital.