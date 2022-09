Andhra Pradesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో ప్ర‌స్తుతం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. 2019 ఎన్నిక‌ల్లో మొత్తం 175 నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌కుగాను వైసీపీ 151 సీట్లు గెలుచుకొని సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. తెలుగుదేశం పార్టీ 23, జ‌న‌సేన ఒక నియోజ‌క‌వ‌ర్గాన్ని ద‌క్కించుకున్నాయి. జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ భీమ‌వ‌రం, గాజువాక నుంచి పోటీచేసిన‌ప్ప‌టికీ ఆయ‌న‌కు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. ఆ రెండు నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లోను వైసీపీ విజ‌య‌కేత‌నం ఎగ‌ర‌వేసింది.

English summary

In these two districts where the Kapu social class is in majority, he is planning to get the majority of seats easily if he gets the support of Kshatriyas along with Kapus.