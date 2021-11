మూడు కారణాలతో వెనక్కి తగ్గిన జగన్-హైకోర్టు అక్షింతలు-అమరావతి పాదయాత్ర-బీజేపీ మద్దతు

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రవచిత మూడు రాజధానుల ప్రక్రియ మొదలై రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వం రాజధానులిచ్చిన మూడు ప్రాంతాల ప్రజల నుంచీ ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అలాగే పలు కీరణాలు ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సమీక్షించుకునేలా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సాంకేతిక కారణాలతోనే మూడు రాజధానుల బిల్లుల్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజధాని బిల్లుల రద్దుకు దారి తీస్తున్న మూడు ప్రధాన కారణాలపై ఓ విశ్లేషణ.

andhrapradesh cabinet's decision on repealment of three capitals bills in assembly causes another uncertainity in capital region and various reasons behind this crucial decison.