ట్విట్టర్ లో జోరుగా ట్రెండ్ అవుతున్న జగన్ హ్యాష్ ట్యాగ్; రచ్చ మాములుగా లేదుగా!!

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. జగన్ పరిపాలన లో విద్యుత్ చార్జీలు పెంచేసి, ఎండాకాలంలో ప్రతిరోజు అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరుకు వ్యతిరేకంగా ట్విట్టర్లోనూ జగన్ హ్యాష్ ట్యాగ్ తెగ ట్రెండింగ్ అవుతోంది. 2019 ఎన్నికలలో వైయస్సార్ సిపి నినాదంగా వాడిన ByeByeBabu ను మార్చేసి ఇప్పుడు ByeByeYSJagan అంటూ ఏపీ ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అసహనాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

10 hours power cut in every region indicating utter failure of governance in Andhra Pradesh ! #ByeByeYSJagan pic.twitter.com/DtnVZUIuil — Yeswanth (@Yeswant78758891) April 7, 2022

Power Undi kadha ani cut chesukuntu pothe

Tarwata Prajalu me Power Cut chestaru#ByeByeYsJagan pic.twitter.com/O5iIAFY27o — Anu🧚‍♀️_Namana 🦅 (@anu__pspk) April 7, 2022

AP was first to become power Surplus in south in 2016.



Now in 2022 it's darkness everywhere due to the Dark Governance of Y S Jagan Reddy#ByeByeYSJagan pic.twitter.com/NCJCNp5wKh — #ByeByeYSJAGAN (@Shylaja_Sakura) April 7, 2022

English summary The hashtag ByeByeYSJagan is the trending on Twitter. Netizens who are incensed over the current cuts are bustling the tribe on Twitter with memes and posts.

Story first published: Friday, April 8, 2022, 15:45 [IST]