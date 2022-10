కడప 'లెక్క' మారుస్తానంటున్నారే..!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంత కీలకమో, అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా అంతే కీలకం. రెండు పార్టీల అధినేతలు వైఎస్ జగన్, చంద్రబాబు వ్యూహ ప్రతివ్యూహాల్లో తలమునకలై ఉన్నారు. ఎవరికి వారు వారి సొంత నియోజకవర్గాల్లో దెబ్బ తీయగలిగితే ప్రత్యర్థిపై మానసికంగా పైచేయి అవుతుందని భావిస్తున్నారు. వైఎస్ జగన్ కుప్పంపై దృష్టిపెట్టగా, చంద్రబాబు మొత్తంగా కడప జిల్లాపై తన దృష్టిని కేంద్రీకరించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా రాష్ట్ర రాజకీయాలు వేడెక్కడంతోపాటు కీలక మలుపులకు కారణమవుతున్నాయి.

English summary

The upcoming elections are as crucial for the opposition Telugu Desam Party as they are for the ruling YSR Congress Party.