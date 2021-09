అదానీ మెడకు హెరాయిన్ ఉచ్చు-ముంద్రాతో పాటు కృష్ణపట్నం పోర్టులోనూ ? సంబంధం లేదంటూ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోర్టుల్ని ఒక్కొక్కటిగా తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటున్న అదానీ పోర్ట్స్ కు తాజాగా భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గుజరాత్ లోని ముంద్రా పోర్టులో ఆప్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన భారీ హెరాయిన్ డంప్ ను డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ స్వాధీనం చేసుకోవడంతో కష్టాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో అదానీ గ్రూప్ కు లింక్ ఉందా లేదా అన్న విషయాన్ని పక్కనబెడితే, ఇప్పుడు తాజాగా ఏపీలో అదానీ చేతుల్లోనే ఉన్న మరో పోర్ట్ కృష్ణపట్నంలోనూ హెరాయిన్ అక్రమ రవాణా ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దీంతో అదానీ గ్రూప్ దీనిపై వివరణ ఇచ్చింది.

English summary

after illegal heroin seizure in mundra port transported from afghanistan, now andhra's krishnapatnam port which is also under control of adani ports facing same allegations.