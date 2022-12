ఇద్దరు "నానీ"లు ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా - తాజా పరిణామాలతో..!!

Andhra Pradesh

YSRCP Decisions: ఏపీలో ముందస్తుగానే ఎన్నికల కసరత్తు మొదలైంది. దాదాపు ఏడాదిన్నార సమయం ఉన్నా.. పార్టీలు అభ్యర్ధుల ఎంపిక పైన ఫోకస్ పెట్టాయి. ఇప్పటికే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అభ్యర్ధుల విషయంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆరు నెలల ముందే అభ్యర్ధుల ప్రకటనకు సిద్దం అవుతున్నారు. టీడీపీలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు తిరిగి సీట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వైసీపీలో ఎమ్మెల్యేల పని తీరు ఆధారంగానే సీట్టు ఉంటాయని సీఎం తేల్చారు. మధ్యలో వారసుల వ్యవహారం పైన స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ సమయంలోనే.. సీఎం జగన్ తొలి కేబినెట్ లో పని చేసిన ముగ్గురు "నానీ"లు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఇది ఇప్పుడు వైసీపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది.

EX Ministers in CM Jagans cabinet Alla nani and Perni Nani decided to not contest for up coming electoins, CM yet to take final decision.