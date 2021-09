ఏపీ రాజధానిలో ఆ గ్రామ కార్యాలయంలో గాడిదని కట్టేసి వినూత్న నిరసన .. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మంగళగిరి - తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని ఎర్రబాలెం గ్రామంలో ఆసక్తికర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఎర్రబాలెం గ్రామంలో పంచాయతీ కార్యాలయంలో గాడిదను కట్టేసిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. పంచాయతీ కార్యాలయంలో గాడిదను ఎందుకు కట్టేశారు అన్న చర్చ అసలు విషయం అందరికీ తెలిసేలా చేసింది.

English summary

A shocking incident came to light in ap capital village. villagers tied a donkey in panchayat office and expressed their innovative protest. Donkeys have been roaming the roads in Errabalem village. This can cause serious inconvenience to motorists. Motorists, mainly at night, due to the donkeys so many accidents happening and the people are injuring severely. Right to Information Activist N Nagraj staged a innovative protest by tieing the donkey in panchayat office.