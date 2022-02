Union Budget 2022: సీఎం జగన్ కు ఊరట దక్కేనా - బడ్జెట్ పై ఎన్నో ఆశలు : ఏపీ కోరుతోంది ఏంటి..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర బడ్జెట్ పైన ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే సీఎం జగన్ నేరుగా ప్రధాని మోదీతో సహా.. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా... పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలిసి రాష్ట్ర అవసరాలను వివరించారు. కేంద్రం నుంచి సహకారం అందించాలని కోరారు. ఇక, ఈ రోజు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. దీంతో నిర్మలమ్మ పద్దులతో ఏపీకి ఎటువంటి ఎలాంటి ప్రాధాన్యత దక్కనుందనే దాని పైన ఏపీ ప్రభుత్వం నిరీక్షిస్తోంది. ప్రధానంగా ఈ బడ్జెట్ లో ఏపి ప్రభుత్వం సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు నిధుల కేటాయింపును ఆశిస్తోంది.

