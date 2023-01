Unstoppable with NBK 2: రోజాను ఆహ్వానించిన బాలయ్య..అక్కడే ట్విస్ట్..!!

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తోన్న అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే 2 టాక్ షోపై పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఆర్ కే రోజా..ఘాటు విమర్శలు చేశారు. మెగా కాంపౌండ్ హీరోలనూ వదల్లేదు. సినిమాల పరంగా వారికి మంచి ఆదరణే ఉన్నప్పటికీ- రాజకీయాల్లో ఏ మాత్రం రాణించలేరని అన్నారు. పవన్ కల్యాణ్, నాగబాబు ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడమే దీనికి నిదర్శనమని రోజా గుర్తు చేశారు.

English summary

Tourism minister of Andhra Pradesh Roja said that the Nandamuri Balakrishna did mistake when he invited Chandrababu and Pawan Kalyan to the talk show of Unstoppable with NBK 2.