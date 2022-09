ఎన్టీఆర్ ఆశయం, పవన్ కల్యాణ్ ఆశయం ఒక్కటే!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

కథానాయకుడు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ జన్మదినం ఈనెల రెండోతేదీన జరిగిన విషయం తెలిసిందే. దీన్ని పురస్కరించుకొని ప్రముఖ సినీ రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ ప్రత్యేకమైన వీడియో విడుదల చేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో పవన్ కల్యాణ్ విజయం సాధించి చట్టసభల్లోకి అడుగుపెట్టాలని తాను ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇంకా ఈ వీడియోలో పరుచూరి ఏమన్నారంటే... సినిమా వేరు, రాజకీయం వేరు. సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించినవారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

అన్నగారిలా పవన్ ఆశయం కూడా బలమైన ప్రతిపక్షం ఉండాలని కోరుకున్నారు. కేవలం 27 సినిమాలు మాత్రమే పవన్ చేశాడు. ఏదో ఒక పార్టీలో ఉండి పార్లమెంటుకు వెళ్లాలనో, అసెంబ్లీకి వెళ్లాలనో ఆలోచన ఉండటం వేరు. ఎన్నికల్లో నిలబడగానే గెలుస్తాం.. ముఖ్యమంత్రులమైపోతాం అనేది తర్వాత విషయం. మన మాటను చట్టసభలద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయాలి.

సమాజాన్ని బాగుచేయడానికి ఎవరికి వారు తమవంతు కృషి చేయాలి. అదే విషయాన్ని పవన్ కల్యాణ్ కొంతకాలంగా చెబుతూ వస్తున్నారు. ఎవరు కలిసి వచ్చినా? రాకపోయినా? ఆయన పోరాటం ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్తారు.

కాబట్టి అటువంటి వాయిస్ చట్టసభలద్వారా వినిపించాలని కోరుకునే వ్యక్తుల్లో పరుచూరి గోపాలకృష్ణ కూడా ఒకరు. పవన్ కల్యాణ్ మనసు నాకు బాగా తెలుసు. మనకన్నా ఆయనకే ప్రపంచం గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసు అనేది నా అభిప్రాయం. ప్రశ్నించే హక్కును ఆయన ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా రానున్నఎన్నికల్లో పొందాలని కోరుకుంటున్నాను అని పరుచూరి తెలిపారు.

English summary

It is known that the birthday of protagonist and Janasena party leader Pawan Kalyan happened on the second day of this month.Acknowledging this, famous film writer Paruchuri Gopalakrishna has released a special video.