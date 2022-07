Andhra Pradesh

ప్ర‌జ‌ల్లో వ్య‌తిరేక‌త వ్య‌క్త‌మ‌వుతున్నా.. మెరుగైన ప‌నితీరు క‌న‌ప‌ర‌చ‌క‌పోయినా ఇదే చివ‌రి అవ‌కాశ‌మ‌ని ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి ఎమ్మెల్యేల‌కు ఖ‌రాఖండిగా చెప్పేస్తున్నారు. తాజాగా జ‌రిగిన వ‌ర్క్ షాప్ లో కూడా ఆయ‌న ఇదే విష‌యాన్ని తెలియ‌జేశారు. ఎమ్మెల్యేల‌పై వ్య‌క్త‌మ‌వుతున్న వ్య‌తిరేక‌త ప్ర‌భుత్వంపై ప‌డ‌కుండా జ‌గ‌న్ ముందుజాగ్ర‌త్త చ‌ర్య‌లు చేప‌డుతున్నారు. ఏ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో అయితే వ్య‌తిరేక ప‌వ‌నాలు వీస్తున్నాయో ఆయా నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో కొత్త‌వారిని బ‌రిలోకి దింప‌డానికి సిద్ధ‌మవుతున్నారు.

The senior YCP leaders are asking their successors to sit instead of themselves in the upcoming elections