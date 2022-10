పేపర్ పెడతా.. ఛానల్ పెడతా అంటాడు.. ఎవరికైనా చూపించండ్రా పాపం: విజయసాయిరెడ్డిపై అనిత సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దసపల్లా భూముల విషయంలో రసవత్తర రాజకీయం కొనసాగుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. దసపల్లా భూములలో ఇన్ సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని, విశాఖ నగరంలో కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములను ప్రైవేటు పరం చేయడం వెనక ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి హస్తం ఉందని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపణలు గుప్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దసపల్లా భూముల వ్యవహారంపై వివిధ వార్తా పత్రికలలో విభిన్న కథనాలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై స్పందించిన విజయసాయిరెడ్డి త్వరలో తాను మీడియా రంగాల్లో ఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రకటించారు.

English summary

Vangalapudi Anitha satirized to show sai reddy to a doctor. she commented that YSRCP MP Vijayasai Reddy comments that he will enter into media, while he responded on daspalla land corruption.