వైయస్సార్ క్రిమినల్స్ పార్టీ నడుపుతున్న జగన్ రెడ్డి ఫార్ములా ఇదే: ఏకిపారేసిన వంగలపూడి అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి, నారాయణ విద్యాసంస్థల అధినేత నారాయణను ఏపీ సిఐడి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ కొండాపూర్ లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లిన సిఐడి పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే దేశం పార్టీ మాజీ మంత్రులు, నేతలపై అక్రమ కేసులు పెట్టడం, అక్రమంగా అరెస్టు చేయడంపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్రంగా విరుచుకు పడుతున్నారు.

English summary

In the wake of the recent arrest of former minister Narayana, will the ministers, who have said no leakages in question papers, sling mud at us? Vangalapudi Anita was incensed that it was a shameless race. Roja, Kodali Nani, and Sajjala were also targeted.