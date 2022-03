ఎమ్మెల్యే ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి ఇంటికెళ్ళి తాటతీస్తా; ఎమ్మెల్యే రోజా అందుకు సిద్ధమా: వంగలపూడి అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి పై తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ ఇటీవల వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత పై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో వంగలపూడి అనిత తీవ్రస్థాయిలో ఆయనపై ద్వజమెత్తారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి టీడీపీ మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారని వంగలపూడి అనిత పేర్కొన్నారు. ఆ విషయం మర్చిపోయి వైసీపీలో గుర్తింపు కోసం తెలుగుదేశం పార్టీపై విమర్శలు చేస్తున్నారని అనిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Vangalapudi Anitha said that she knows the whole history of Prasannakumar Reddy and if the false propaganda about her does not stop, she will go MLA's home and teach a lesson to prasanna kumar reddy. Anita also challenged MLA Roja.