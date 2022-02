తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వెంకయ్య నాయుడు.. వీవీఐపీ దర్శనాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

భారత ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గురువారం నాడు కుటుంబసమేతంగా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక ఈ నేపధ్యంలో ఆయన వీఐపీ దర్శనాలపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి స్వామిని దర్శించుకున్న వెంకయ్య నాయుడు మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

The Vice President of India, M. Venkaiah Naidu had darshan of Lord Sri Venkasteswara in Tirumala today. Naidu made interestion comments that all VVIPs should volunteer to visit Tirumala only once a year.