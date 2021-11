వీడియో: భర్త సెల్వమణితో కలిసి కబడ్డీ ఆడిన ఎమ్మెల్యే రోజా.. ప్లేయర్స్ లో జోష్, నగరిలో ఎమ్మెల్యే రోజా దూకుడు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నగిరి ఎమ్మెల్యే రోజా సెల్వమణి నియోజకవర్గంలో దూసుకుపోతున్నారు. ఆమె ఏం చేసినా సంచలనమే. లాక్ డౌన్ సమయం లో కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి విధులు నిర్వర్తించిన వారికి స్వయంగా వంట చేసి పెట్టిన రోజా , అప్పట్లో అంబులెన్సు నడిపిన రోజా, ఆ తర్వాత దిశ స్కూటర్లను నడిపి సందడి చేశారు. గతంలో డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొడుతూ ఎమ్మెల్యే రోజా అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. అదిరిపోయేలా డప్పుపై దరువేసి అందరిలో జోష్ నింపారు.

English summary

Nagari MLA Roja played kabaddi along with her husband selvamani and filled Josh in all of the players. Roja participated in jagananna swacha sankalpam in Puttur and made inetresting comments on tax on garbage.