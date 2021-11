జై భీమ్ లో సూర్య - రియల్ లైఫ్ లో గంధం చంద్రుడు - వివక్ష రహితం : నెటిజెన్ల వైరల్..!!

Andhra Pradesh

హీరో సూర్య జై భీమ్ చిత్రం లో కనిపించే ఒక సన్నివేశం సినిమాలో హైలైట్ గా నిలిచింది. అదే సన్నివేశం అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా గంధం చంద్రుడు పనిచేసిన సమయంలో రియల్ లైఫ్ లో ఆచరణలో పెట్టి చూపించారు. ఈ రెండు సన్నివేశాలను పోలుస్తూ ఇప్పుడు నెటిజెన్లు ఆ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. జై భీమ్ సినిమాలో ఆ సన్నివేశంలో లాయర్ చంద్రు (సూర్య) కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఠీవిగా న్యూస్ పేపర్ చదువుతుండగా.. అతని ఎదురుగా మరో కుర్చీలో కూర్చున్న గిరిజన చిన్నారి అతనిని అనుసరిస్తూ.. పేపరు చేతిలోకి తీసుకుంటూ... భయం భయంగా చూస్తూ ఉంటుంది.

A scene from Surya starrer Jai bhim went viral while the same scene in real life that was connected with Gandham Chandrudu IAs is also going viral.