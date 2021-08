శవ రాజకీయాలకు జంతువులనూ వదలని చంద్రబాబు .. జగన్ మైనింగ్ మాఫియా పోస్ట్ పై సాయిరెడ్డి పంచ్

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ పై, వైసిపి మైనింగ్ మాఫియాపై విరుచుకుపడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా మైనింగ్ మాఫియాపై షాకింగ్ పోస్ట్ లు పెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడుకి వైసీపీ ఎంపీ, రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయ సాయి రెడ్డిషాకింగ్ పంచ్ వేశారు. సైరా పెంచ్ పేరుతో చంద్రబాబు చేసిన పోస్ట్ కు, రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

I'm shocked & anguished. Heavy vehicles from @ysjagan 's mining mafia trampled & killed two Sloth Bears (protected species). Brutality didn't stop there- they threw them in the bushes at Bamidika village..,(1/3) pic.twitter.com/mclvzJaGrZ

Vijayasaireddy put a reverse counter to the post launched by Chandrababu Jagan Mining Mafia that kills dumb creatures. At the same time, Vijaya Sai Reddy targeted Chandrababu, saying that chandrababu would not leave animals for his cruel politics.