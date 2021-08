చంద్రబాబు అంతు చూస్తామని చిటికెలేస్తాడు.. లోకేశం విందు భోజనాలు ఆరగించి వస్తాడు : సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడిని టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా మరోమారు ట్విట్టర్ వేదికగా చంద్రబాబు ని టార్గెట్ చేసిన విజయసాయిరెడ్డి చంద్రబాబు చెప్పే డైలాగ్ లన్నిటిని, వరుసగా చెప్పి చంద్రబాబు పై సెటైర్ వేశారు. ఇదే సమయంలో టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ ను టార్గెట్ చేశారు.

Vijayasai reddy, who has been criticized for not knowing what he is going to do to the government by backtracking on his gang members who have recently fallen into cases, said that the arrests were partisan and that all had been written down and that Chandrababu would pinch that he would show everything when our government came. The irony is that Lokesham comes to lunch in the name of consoling tour.