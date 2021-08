క్షీణించిన జ్ణాపకశక్తి చంద్రబాబుకు సంజీవని ; పులిచింతల పైన బాబు బతుకు నివేదిక బయటపెట్టిందన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై, వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా టార్గెట్ చేశారు. ప్రతినిత్యం చంద్రబాబును విమర్శిస్తూ, తెలుగుదేశం పార్టీ పని అయిపోయిందని, భవిష్యత్తులో టిడిపి ఏపీలోఉండబోదని వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న విజయసాయి రెడ్డి తాజాగా చంద్రబాబుకు మతిమరుపు ఓ వరం అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Vijaya Sai Reddy sarcastically said that the depleted memory was working as a lifeline for Chandrababu and that forgetfulness was a boon to him. Moreover, along with the municipal, panchayat and Tirupati by-elections, even if he is washed away in Eluru Vijayasaireddy said Chandrababu is living in the illusion that he will come to power again. Vijayasaireddy also said that the burden of arrears left by the Chandrababu government was over Rs 2 lakh crore and that the state was financially overwhelmed during the TDP regime.