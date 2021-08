విజయమ్మ సంచలనం- ప్రత్యేక సమావేశం : జగన్-షర్మిల లేకుండా-వారికే ఎంట్రీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైఎస్సార్ వర్దింతి నాడు కీలక పరిణామం చోటు చేసుకోబోతంది. ఇప్పటికే ఏపీలో జగన్ - తెలంగాణలో షర్మిల విడివిడా రెండు పార్టీలతో రాజకీయం కొనసాగిస్తున్నారు. జగన్ అంగీకారం లేకుండానే షర్మిల తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టారని స్వయంగా జగన్ సలహాదారులే చెప్పుకొచ్చారు. షర్మిల తెలంగాణలో రాజకీయ ఎంట్రీ తరువాత తల్లి విజయమ్మ ఎక్కువగా కుమార్తె షర్మిలతోనే ఉంటూ వస్తున్నారు. ఇద్దరూ అన్న- చెల్లెలు తమ తండ్రి జన్మదినం అయిన జూలై 8న ఇడుపులపాయలో కలుస్తారని అందరూ భావించారు.

English summary

YS Vijyamma sudenly arraneged meeting with well wishers on YSR death anniversary in Hyderabad. She mentioned in invitation its purely non political meeting. Curiosity created on this meeting in political cirlces.