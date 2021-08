సాయిరెడ్డి బెయిల్ రద్దు: షాకింగ్ ట్విస్ట్ -సీబీఐ తలూపినా, ఎంపీ ధిక్కారం? -జడ్జి ఫైర్! -రఘురామ కోరిందే..

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని మళ్లీ జైలుకు పంపేదాకా రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టబోనని శపథం చేసిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఆ దిశగా చివరి మజిలికి చేరిన తర్వాత, వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి బెయిల్ రద్దు కూడా పిటిషన్ వేయడం తెలిసిందే. రెబల్ ఎంపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై హైదరాబాద్ సీబీఐ కోర్టులో మంగళవారం విచారణ జరగ్గా, అనూహ్య నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివరాలివి..

English summary

the cbi court in hyderabad on tuesday has adjourned hearing of bail cancellation petition of ysrcp mp vijayasai reddy, filed by ysrcp mp raghurama krishnam raju to august 13. while cbi seekc time to file counter, several media reports claim that raghurama lawyers told court that vijayasai refused to accept nocice for that cbi court expressed anger on ysrcp mp.