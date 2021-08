నీ అరాచక పాలనలో మేలు జరిగింది ఎవరికో చెప్పు చంద్రం, ఉద్యోగులను రెచ్చగొట్టేది అందుకేగా !! సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, అశోక్ గజపతిరాజును వదలకుండా టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిజీగా ఉన్నా సరే చంద్రబాబును తన ప్రశ్నలతో, లాజిక్ లతో ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నారు. టీడీపీ నాయకులను సోషల్ మీడియాలో తూర్పారబడుతూనే ఉన్నారు విజయసాయి రెడ్డి.

చంద్రబాబు అంతు చూస్తామని చిటికెలేస్తాడు.. లోకేశం విందు భోజనాలు ఆరగించి వస్తాడు : సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

English summary

Vijaya sai reddy, who had recently made an interesting post on the controversy between Eo and employees at Mansas Trust, was inciting employees to cover up land scams in Mansas. There is no one behind you .. Even those who think their own are on fire. YCP MP Vijayasai Reddy has targeted Chandrababu, saying, "Tell some good has happened during your anarchic rule."