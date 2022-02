చంద్రబాబు సర్పంచ్ ల సదస్సు అందుకేనా? బాబు సుపారీ మీడియాపైనా సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యాస్త్రాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై, లోకేష్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. గురువారం నాడు చంద్రబాబు సర్పంచ్ ల అవగాహన సదస్సు నిర్వహించి, అందులో సర్పంచ్ లకు కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రభుత్వం విధిస్తున్న పన్నులు, గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్న తీరుపై సర్పంచుల సమావేశంలో చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో చెత్త పన్ను వసూలు చేయబోమని పంచాయతీలు తీర్మానం చేయాలని కూడా చంద్రబాబు సూచించారు. దీనిపై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు.

మీకంటే పెద్ద దొంగలు, మూర్ఖులు ఎవరుంటారు పప్పూ; మూల్యం చెల్లిస్తున్నారుగా బాబూ: సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

English summary

Chandrababu has set up a conference of sarpanches to teach how to blackmail the government, Vijayasai Reddy was incensed. Saireddy said the details of your Corruption were at the center