దురహంకారం తలకెక్కిన చంద్రబాబు అపజయాన్ని ఒప్పుకోలేడు; టీడీపీ ఓటమిని వదిలిపెట్టని సాయి రెడ్డి!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సందర్భం ఏదైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీపై విరుచుకు పడే వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా తాజాగా మరోమారు చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేశారు. గత కొంతకాలం పాటు సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు తగ్గించిన ఆయన మళ్ళీ ట్విట్టర్ వేదికగా చంద్రబాబు, లోకేష్ పై పదునైన విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ఒక పక్క ఏపీలో వైసీపీ పాలనకు కితాబిస్తూ, జగన్ పాలన పట్ల జనం సంతోషంతో ఉన్నారని చెప్తూ, మరోపక్క టీడీపీని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. టీడీపీ పనైపోయిందని పదేపదే తెలుగుదేశం పార్టీ ఉనికిని ప్రశ్నార్ధకం చేస్తున్నారు.

English summary

Vijayasai Reddy was indignant that Chandrababu, who was arrogant, could not admit defeat. Rejected persons like Lokesh and Chandrababu have made it clear that they are nowhere to be found in the country. Sai Reddy fires on TDP defeat