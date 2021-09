విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఫర్ సేల్ : లిస్టులో రైల్వే కాలనీ సైతం : ఇక జరిగేది ఇదేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

విజయవాడ: విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఇక పూర్తిగా ప్రయివేటు వ్యక్తల చేతుల్లోకి వెళ్లనుంది. ఈ మేరకు రంగం సిద్దం అవుతోంది. ఒక వైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బెజవాడ నడి బొడ్డున ఉన్న స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ ను కమర్షియల్ గా మార్చాలని భావిస్తోంది. మరో వైపు కేంద్రం ఇప్పటికే తీసుకున్న మానిటైజేషన్ నిర్ణయం లో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ సైతం ఆ జాబితాలో చేరింది. దాదాపు ఆరు లక్షల కోట్ల సమీకరణ లక్ష్యంతో కేంద్రం ప్రారంభించిన ఈ మానిటైజేషన్ విధానంలో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ను చేర్చారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని విజయవాడ దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద రైల్వే జంక్షన్ గా నిలిచింది.

English summary

News is making rounds that Vijayawada Railways station will go into the hands of Private players.With this Railway employees stated their protests against centre.