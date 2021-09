వినాయకచవితి వేడుకల రగడ .. వినాయకుడి విగ్రహానికి నల్ల రిబ్బన్ కట్టి విశాఖలో హిందూ సంఘాల మౌన దీక్ష

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వినాయకచవితి ఉత్సవాలపై రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. బహిరంగ ప్రదేశాలలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలను రద్దుచేస్తూ, ప్రజలు ఇళ్లలోనే వినాయక చవితి ఉత్సవాలను చేసుకోవాలని, పూజ సామగ్రి కొనుగోలు చేసే దుకాణాల వద్ద సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలని, కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో బహిరంగ వేదికలపై వినాయక చవితి వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నామని ప్రకటించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ తీరుపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు నిప్పులు చెరుగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో హిందూ సంఘాలు జగన్ సర్కారు తీరుపై విరుచుకు పడుతున్నాయి.

జగన్ హిందూ వ్యతిరేకి అంటూ రచ్చ ; ఏపీలో వినాయకచవితి ఉత్సవాలపై ఆంక్షలతో జగన్ కు బూమరాంగ్

The Vishwa Hindu Sadhu Parishad in Visakhapatnam went into silent protest to give permission for the Vinayaka Chavithi festival in ap. Swami Sri Sri Srinivasananda Saraswati, President of the Vishwa Hindu Sadhu Parishad, tied a black ribbon to the statue of Lord Ganesha and protested at GVMC Gandhi Statue.Kesaria Hindu Vahini also took part in the protest.