విష జ్వరాలు ఆరోగ్య శ్రీ పరిధిలో చేరుస్తూ కీలక నిర్ణయం .. ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరోగ్య శాఖ సమీక్షలో అంశాలివే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విషజ్వరాలను ఆరోగ్య శ్రీ పరిధిలోకి చేరుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో విష జ్వరాలను ఆరోగ్య శ్రీ పరిధిలోకి చేరుస్తున్నట్లు సీఎం జగన్ వెల్లడించారని వైద్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని స్పష్టం చేశారు. ఈరోజు తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

English summary

AP CM YS Jagan Mohan Reddy has taken another crucial decision to provide better healthcare to all the people in the state of Andhra Pradesh. The decision was made to bring the viral fevers under the purview of arogya Sri. Health Minister Alla Nani clarified the decision of AP CM Jagan. During a review meeting with health department officials at the Thadepalli camp office today, CM Jagan Mohan Reddy inquired about the covid situation in the state.