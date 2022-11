సీఎం జగన్ కు కావాల్సిందే ప్రధాని చేసారా - విశాఖ కేంద్రంగా నయా రాజకీయం ..!!

Andhra Pradesh

ప్రధాని విశాఖ పర్యటన వేళ ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కు ప్రధాని ఆహ్వానం..భేటీ ద్వారా పొత్తులు ఏపీలో రిపీట్ అవుతాయంటూ చర్చ తెర మీదకు వచ్చింది. కానీ, అక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉందనే విశ్లేషణలు మొదలయ్యాయి. 2019 ఎన్నికల తరువాత బీజేపీ - జనసేన మైత్రికి ఏపీలో బీజం పడింది. కానీ, రెండు పార్టీల మధ్య సమన్వయం సరిగ్గా లేదు. దీంతో.. కొద్ది రోజుల క్రితం తాను కోరుతున్న విధంగా బీజేపీ రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వటం లేదని పవన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.

New political equations come out after PM Modi tour in Vizag, seem to be BJP and Janasena Alliance will be continue. No clairty on Ally with TDP.