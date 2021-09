ఏపీ సీఎస్ కు ఎన్జీటీ హెచ్చరిక, తెలంగాణా అధికారులపైనా ఆగ్రహం : ప్రాజెక్ట్ లపై ఫిర్యాదుల ఫలితం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పిట్టపోరు పిట్టపోరు పిల్లి తీర్చిన చందంగా ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాల రగడలో ఇప్పటికే కేంద్రం జోక్యం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పై, తెలంగాణ రాష్ట్రం జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ కు ఫిర్యాదు చేయడం, తాజాగా పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పై ఏపీ సర్కార్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కి అక్రమ ప్రాజెక్ట్ అని అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంతో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు అక్షింతలు వేసింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

English summary

As part of the water war, NGT angry on Jagan and KCR govts, over the Palamuru Rangareddy project and Rayalaseema lift irrigation projects, Gave a warning to the authorities on violations.