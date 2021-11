చంద్రబాబును సీఎం చేసి తీరుతాం ..పసుపు ప్రతిజ్ఞలు చేస్తున్న తెలుగు తమ్ముళ్ళు; సోషల్ మీడియాలో రచ్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

40 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్న చంద్రబాబు, శుక్రవారం నాడు జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో జరిగిన అవమానానికి కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. తన భార్యను రాజకీయాల్లోకి లాగి అత్యంత అవమానకరంగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడారని ఆవేదనతో ఏడ్చేశారు. ఇప్పటివరకు చంద్రబాబు విలపించిన సందర్భాన్ని ఎప్పుడూ టిడిపి నేతలు చూడలేదు. అత్యంత బాధాకరమైన సంఘటనలలో కూడా ఆయన కన్నీటిని ఆపుకొని ఆ బాధకు ఉపశమనం కలిగే మార్గాలను అన్వేషించి తదనుగుణంగా వ్యవహరిస్తారు.

అలాంటి చంద్రబాబు ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి గురై, వెక్కి వెక్కి ఏడవడంతో తెలుగు తమ్ముళ్ళు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన పై, సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. బాబును ఏడ్పించిన వారిపై అంతకు అంత పగ తీర్చుకుంటామని తేల్చి చెబుతున్నారు. చంద్రబాబును సీఎం చేసి తీరుతామని పసుపు ప్రతిజ్ఞలు చేస్తున్నారు.

English summary

The TDP ranks have vowed to keep Chandrababu as CM where Chandrababu was insulted by ysrcp MLAs. They say that they will take revenge on those who made Babu cry. Yellow is making vows to make Chandrababu the CM.