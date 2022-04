రైతు సమస్యలు పట్టని వ్యవస్థలు ఉండి ఏం లాభం?రెవెన్యూ శాఖలో మార్పు రావాలన్న పవన్ కళ్యాణ్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : గుంటూరు జిల్లా జొన్నలగడ్డ గ్రామానికి చెందిన సన్నకారు రైతు ఇక్కుర్తి ఆంజనేయులు ఆత్మహత్య ఘటన కలచివేసిందన్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. ఆయన కుటుంబానికి జనసేన తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తున్నానన్నారు. తనకున్న 1.64 సెంట్ల వ్యవసాయ భూమి వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేశారని, వాటిని సరిచేయమని ఆంజనేయులు నాలుగేళ్ల నుంచి ప్రభుత్వం చుట్టూ తిరుగుతున్నా స్పందించకపోవడంతో విసిగిపోయి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం అత్యంత శోచనీయమన్నారు పవన్ కళ్యాణ్.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan said that the suicide incident of Ikkurthi Anjaneyu, a farmer, had taken place. On behalf of Janasena, I extend my deepest condolences to his family.