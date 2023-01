TDPలో చేరే YCP ఎమ్మెల్యేలెవరు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏపీలో రోజురోజుకు రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోతున్నాయి. అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం సంక్రాంతి బరిలో కోడిపుంజుల్లా తలపడుతున్నాయి. కచ్చితంగా రెండోసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్, ఈసారి అధికారంలోకి రావాల్సిందేననే లక్ష్యంతో చంద్రబాబు తమ ఎన్నికల ప్రణాళికలను అమలు చేస్తున్నారు.

English summary

As the election time approaches, all those who have no chance of getting a seat are looking 'sideways'.