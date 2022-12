రంగా పేరుతో ఓట్లడిగే పరిస్ధితి ఉందా ? అయినా వైసీపీ, టీడీపీ రాజకీయం !అసలు టార్గెట్ పవన్..?

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ, టీడీపీ ఇప్పుడు వంగవీటి రంగాను తమవాడిగా చెప్పుకునేందుకు తహతహలాడుతున్నాయి. ఆయన వర్ధంతిని తమ పార్టీ నేతలకు మించి, జాతీయ నేతలకు మించి ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన కుమారుడు, ప్రస్తుతం టీడీపీలో ఉన్న వంగవీటి రాధాను ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామిని చేస్తే చాలని భావిస్తున్నాయి. దీంతో వంగవీటి రంగా పేరుకు ఇప్పటికీ అంత క్రేజ్ ఉందా ? నిజంగానే ఓట్లు కురిపించే సత్తా ఉందా ? ఉంటే రంగా మరణం తర్వాత ఓసారి మాత్రమే గెలిచిన వంగవీటి రాధా.. ఆ తర్వాత ఎందుకు వరుసగా ఓడిపోయారు ? పార్టీలు టికెట్ ఇచ్చేందుకు సిద్దమైనా పోటీ చేయకుండా ఎందుకు దూరంగా ఉండిపోతున్నారు ? వంటి ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

ysrcp and tdp's plans to owning late kapu leader vangaveeti ranga on his death anniversary seems to be the part of politics roaming around pawan kalyan in the state.