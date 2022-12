ఏపీ ముందస్తు ఖాయమే? జగన్ ఢిల్లీ టూర్ వేళ నిఘాకు కీలక సంకేతం ! ముహుర్తం అప్పుడే !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ముందస్తు ఎన్నికలపై జరుగుతున్న ప్రచారం క్లైమాక్స్ కు వచ్చినట్లే కనిపిస్తోంది. ముందస్తు ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్రంలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. పైకి ఏమీ కనిపించకపోయినా అంతర్గతంగా మాత్రం అంతా గుట్టుగా జరిగిపోతోంది. సీఎం జగన్ ఢిల్లీ టూర్ సందర్బంగా దీనిపై ఊహాగానాలు వచ్చాయి. అయితే ఢిల్లీలో అవి నిజమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్రంలో కీలక పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. అన్నీ అనుకూలిస్తే త్వరలోనే ముందస్తుపై మరింత స్పష్టత రాబోతోంది.

English summary

ys jagan led ysrcp govt may decided to go for early election in the state. there are rumours on govt has given indications on the same to intelligence wing.