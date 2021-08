Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

వివాహేతర సంబంధాలు కాపురాల్లో చిచ్చు రాజేస్తున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో హత్యలకూ దారితీస్తున్నాయి. ఇతరులపై వ్యామోహంతో కొంతమంది జీవితాలనే నాశనం చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా చిత్తూరు జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. అల్లుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ... అతనితో కలిసి భర్తను కడతేర్చింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడన్న కారణంతో ఈ హత్యకు పాల్పడింది.

English summary

A woman killed her husband with the help of son in law chittoor district.The woman and her son in law allegedly have illicit affair from last three years.