గుడివాడలో రోడ్ల దుస్థితి: వైసీపీ వర్సెస్ జనసేన.. కొడాలి నాని ఇంటి దగ్గర రచ్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రోడ్ల దుస్థితిపై గుడ్ మార్నింగ్ సీఎం సార్ అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ జనసేన డిజిటల్ యుద్ధం కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. నేటితో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రోడ్లను మరమ్మత్తులు చేయడానికి విధించిన డెడ్లైన్ ముగియడంతో రాష్ట్రంలో రోడ్ల అధ్వాన్నమైన పరిస్థితిని తెలియజేస్తూ వీడియోలను, ఫోటోలను పోస్ట్ చేస్తూ జనసేన నాయకులు సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తున్నారు. ఇక ప్రజలను కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలని జనసేన విజ్ఞప్తి చేయడంతో, వివిధ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలు సైతం తమ నియోజకవర్గాలలోని రోడ్ల దుస్థితి కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

English summary

The Jana Sena tried to siege Kodali Nani's house over the condition of the roads in Gudivada and were stopped by the police. With this, tension continued near Kodali Nani's house.