అప్పులు పుట్టకే ప్రభుత్వం ఓటీఎస్ నాటకం: జగన్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదేనన్న యనమల

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వన్ టైం సెటిల్మెంట్ పై రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఓటీఎస్ ఒక మంచి పథకం అని వైసీపీ, బలవంతపు వసూళ్లు అని టీడీపీ పెద్ద ఎత్తున వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. వైసీపీ మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి ఓటీఎస్ పై ఎన్ని సార్లు క్లారిటీ ఇచ్చినా సరే టీడీపీ నేతలు ఓటీఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు.

English summary

Yanamala Ramakrishnudu has fired that the government has opened up to exploitation with OTS and that the implementation of OTS is illegal. yanamala ramakrishnudu demanded to give Tidco houses built under the TDP regime.