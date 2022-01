ఏపీలో పట్టపగలే ప్రజాధనం నిలువుదోపిడీ; రాష్ట్రం ముందుందని చెప్పడం తుపాకిరాముడు కోతలే: యనమల రామకృష్ణు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జగన్ సర్కారు తీరుపై మాజీ మంత్రి, టిడిపి పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు యనమల రామకృష్ణుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక వ్యవస్థను చక్కబెట్టడం కోసం ఫిస్కల్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయాలనే టిడిపి సహా దేశంలోని ఆర్థిక నిపుణుల డిమాండ్ ను ప్రభుత్వం తిరస్కరించిన సరికాదని యనమల రామకృష్ణుడు పేర్కొన్నారు. ఫిస్కల్ కౌన్సిల్ అవసరం లేదని ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని టిడిపి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు యనమల రామకృష్ణుడు వెల్లడించారు.

English summary

Yanamala has accused the YSRCP government of squandering budget allocations in the state of Andhra Pradesh and misused people money . Demanded that a Fiscal Council be set up.