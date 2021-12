వైసీపీ మరో భారీప్రాజెక్ట్: జగన్ ఫోటోతో సారు రేంజ్ కి తగ్గకుండా మూడు బెంచీలు.. టీడీపీ ట్రోల్స్

Andhra Pradesh

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని, జగన్ సర్కార్ పాలనను టార్గెట్ చేస్తూ నిత్యం ఏదో ఒక అంశంపై ట్రోల్ చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి మరో కొత్త అంశం దొరికింది. తాజాగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల విమర్శలకు కారణంగా మారింది. ఇంతకీ ఎవరు ఆ ఎమ్మెల్యే? ఆయనేం చేశారంటే?

The TDP continues to target Jagan govt and YCP MLAs. TDP trolls Sivakumar's work on Tenali MLA Annabattini shivakumar, a YCP MLA who started the three benches in a park with photos of Jagan.