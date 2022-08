Andhra Pradesh

ఆనం రామ‌నారాయ‌ణ‌రెడ్డి రాజ‌కీయాల్లో సీనియ‌ర్. ఊహ తెలిసిన‌ప్ప‌టి నుంచి రాజ‌కీయాలే లోకంగా బ‌తికారు. ఆయ‌న‌కు తోడు ఆయ‌న సోద‌రుడు వివేకానంద‌రెడ్డి కూడా ఉండ‌టంతో మంచి రాజ‌కీయ నేత‌లుగా పెరు తెచ్చుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న స‌మ‌యంలో, వైఎస్ ముఖ్య‌మంత్రిగా అధికారం చెలాయించిన‌ప్పుడు వారి హ‌వా ఉమ్మ‌డి నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక రేంజ్‌లో సాగింది. రాష్ట్రాన్ని విభ‌జించిన త‌ర్వాత క్ర‌మేణా వారి రాజ‌కీయ ఆధిప‌త్యానికి గండి ప‌డుతూ వ‌స్తోంది. ఈలోగా వివేకానంద‌రెడ్డి మృతిచెందారు.

In the recent surveys conducted by YCP, there was a report that changes should be made in Venkatagiri constituency as well, otherwise it will be difficult to win there.