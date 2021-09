ఏపీలో వైసీపీ నేతలు, మంత్రుల బెదిరింపుల దుమారం .. తాజాగా ఎస్సైకి మంత్రి జయరాం వార్నింగ్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ నేతల బెదిరింపుల వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారుతుంది. ఇటీవల కాలంలో వైసీపీ నేతల ఆడియోలు, వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్న తీరు షాక్ కు గురి చేస్తుంది. తాజాగా ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రారెడ్డి సన్నిహితుడు జయరామిరెడ్డి ఓ కాంట్రాక్టర్ ని బెదిరిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపింది. కనేకల్ నుండి నల్లంపల్లి వరకు చేపట్టిన రోడ్డు పనులను ఎమ్మెల్యేకు తెలియకుండా ఎలా మొదలు పెడతారని, ఎమ్మెల్యే ను కలిసిన తర్వాతనే పనులు చేయాలని బెదిరింపులకు దిగినట్లుగా ఆ వీడియో ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఇక ఈ ఘటన ఏపీ రాజకీయ వర్గాల్లో దుమారం రేపగా, తాజాగా మరో ఉదంతం ఏపీ రాజకీయ వర్గాలను ఆలోచించేలా చేస్తోంది.

Andhra Pradesh Minister Gummanuru Jayaram spoke to SI on illegal sand mining in Aluru constituency. Speaking to SI that empty sand tractors were seized and forty people approached him, Minister Jayaram issued an ordedr to SI to release the seized sand tractors. SI, however, made an effort to convince the minister not to do illegal excavations of sand. but the minister fires on SI agressively.