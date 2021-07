అచ్చెన్నాయుడు టార్గెట్ గా వైసీపీ మైండ్ గేమ్.. ప్రివిలేజ్ కమిటీ నోటీసులపై టీడీపీ గరం గరం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అధికార వైసీపీ మరోమారు ఏపీ టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడుని ఇరకాటంలో పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తోందా? అసెంబ్లీ ప్రివిలేజ్ కమిటీ నోటీసు ఇచ్చి అచ్చెన్నను కమిటీ ముందు హాజరు కావాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనక టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నను ఒత్తిడికి గురి చేసే వ్యూహం ఉందా? ఇప్పటికే వైసీపీ సర్కార్ పై అన్ని విషయాల్లో టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పోరాటం చేస్తున్న అచ్చెన్నాయుడుని టార్గెట్ చేస్తే ఆయన నోటికి తాళం వెయ్యొచ్చు అని భావిస్తున్నారా? అంటే టీడీపీ శ్రేణులు అవుననే అంటున్నాయి.

ప్రభుత్వ తీరుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా బలంగా గళం వినిపిస్తే వారిని ఏదో రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలన్న లక్ష్యంతో ఏదో ఒక వ్యవహారంలో ఇరికిస్తున్నారని టీడీపీ నేతలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

TDP leaders say that now the YSRCP is trying to harass them on a daily basis for fighting government anarchy, part of this they are planing to give privilege committee notices to Atchannaidu.TDP leaders are fires on Jagan govt is playing a mind game with notices.