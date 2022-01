మానవబాంబుగా మారి సీఎంను చంపుతానన్న యువకుడు అరెస్ట్.. స్పందించిన జనసేన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మానవ బాంబుగా మారి ముఖ్యమంత్రిని చంపుతానని కన్నాభాయ్ అకౌంట్ పేరుతో ట్విట్టర్లో పోస్ట్ పెట్టిన వ్యక్తిని సిఐడి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మానవ బాంబుగా మారి ముఖ్యమంత్రిని చంపుతానని రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన రాజుపాలెం పవన్ ఫణి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఈనెల 16వ తేదీన ట్విటర్లో పోస్టు పెట్టిన పవన్ ఫణి ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ పోస్ట్ ను డిలీట్ చేశారు. ఆపై అకౌంట్ ను కూడా క్లోజ్ చేశారు. తన ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టాడు.

English summary

AP CID cyber crime police have arrested a man who posted on Twitter under the name Kannabhai's account that he would turn into a human bomb and kill the Chief Minister.