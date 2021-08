జగన్ సర్కారు సంచలనం: నిజం చెప్పిన తొలి రాష్ట్రం ఏపీ -మోదీ సాయం అందేనా? -భారత్‌ ఫార్మాకు ఉచ్చు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా వైరస్ సంబంధిత అంశాల్లో తొలి నుంచీ మిగతా రాష్ట్రాలకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తోన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరోసారి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. దేశంలో ఆక్సిజన్ కొరత వల్ల కరోనా మరణాలు సంభవించలేదంటూ కేంద్రం అనూహ్య ప్రకటన చేయగా, మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ ఆక్సిజన్ మరణాలపై మౌనంగా ఉండిపోగా, జగన్ సర్కారు మాత్రం పచ్చి నిజాలను కుండబద్దలు కొట్టేసినట్లుగా చెప్పేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆక్సిజన్ కొరత వల్ల ప్రజలు చనిపోయిన విషయాన్ని ఏపీ స్పష్టంగా పేర్కొంది. దీంతో..

English summary

Andhra Pradesh became the first state in india by admitting deaths due to oxygen shortage in covid second wave. junior Health Minister Dr Bharati Pravin Pawar told the Rajya Sabha that andhra pradesh government data indicated "some patients" died in the interval between refilling of the main tank and the hospital switching to its backup supply. minister was Responding to a question from TDP MP kanakamedala Ravindra Kumar.