విపక్షాల ట్రాప్ లో జగన్ ? రెండేళ్ల ముందే రంగంలోకి- చంద్రబాబు, పవన్ కోరుకున్నట్లే..!

ఏపీలో రాజకీయాలు వేసవిలో మరింత వేడెక్కుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జగన్ ను ఎప్పుడు గద్దె దించేద్దామా అని ఎదురుచూస్తున్న విపక్షాలకు ఆ అవకాశం త్వరగానే వచ్చేస్తోంది. ఇప్పటికే కేబినెట్ ప్రక్షాళన, ఇన్ ఛార్జ్ మంత్రుల ప్రకటన, వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు, ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తల ప్రకటనతో 2024 ఎన్నికలకు టీమ్ తయారు చేసేసుకున్న జగన్.. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా రంగంలోకి దూకేశారు. దీంతో సాధ్యమైనంత జగన్ ను పోరులోకి లాగాలన్న విపక్షాల పంతం నెగ్గుతోంది.

ap cm ys jagan is seems to fallen down in opposition tdp's trap as he begins his tours in public before two years.