కేసీఆర్ జాతీయపార్టీకి జగన్ ఝలక్ ఇవ్వటం పక్కా... చెప్పకనే చెప్పిన ఏపీసీఎం వైఎస్ జగన్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ పెడితే ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ ఝలక్ ఇస్తారా? బీజేపీ వ్యతిరేక పోరాటంలో భాగంగా ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేస్తున్న కెసిఆర్ కు ఏపీలోని అధికార వైసిపి షాక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో భేషరతుగా బీజేపీకి మద్దతు ప్రకటించిన వైసీపీ తీరు భవిష్యత్తులో కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ పై ఎఫెక్ట్ చూపనుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

AP CM Jagan mark shock to CM KCR,With the unconditional support to the BJP in the presidential election, there is an interesting debate going on in Telugu states that Jagan ready to give a big shock to KCR National Party in future.