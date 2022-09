ఆ ఇద్దరి గురించి ఆలోచిస్తున్న వైఎస్ జగన్!!

Andhra Pradesh

వరుసగా రెండోసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవడం ఎంత కష్టమో ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు తెలుసు. అందుకే ప్రతి చిన్న అంశాన్ని తరచి తరచి విశ్లేషిస్తున్నారు. తానొక్కడినే బటన్ నొక్కడంవల్ల ఉపయోగం ఉండదని, 175 నియోజకవర్గాల్లో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్ ఛార్జిలు అందరూ మంచి పనితీరు కనపరిస్తేనే అధికారం సాధ్యమవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇంకా బాగా పనిచేయాలని.. రేపు ఓటమిపాలైనా, అధికారం కోల్పోయినా బాధపడేది మనమేనంటూ వారిని పదే పదే హెచ్చరిస్తున్నారు.

Every time a workshop is held, they say that all the ministers, MLAs and in-charges have to change, or else they will not be fit for the next election.